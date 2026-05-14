Венедиктова* оштрафовали из-за материалов «Эха» на канале «Живой гвоздь»

Черёмушкинский суд Москвы назначил бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову* штраф в размере 10 тысяч рублей. Журналиста, признанного в РФ иноагентом, признали виновным по делу об участии в деятельности нежелательной организации.

Речь идёт о статье 20.33 КоАП РФ. Она касается участия в работе иностранной или международной структуры, которую в России признали нежелательной.

Как следует из материалов, поводом для дела стало предполагаемое сотрудничество Венедиктова* с зарегистрированной в Германии Radio Echo GmbH. Эта организация владеет онлайн-радио и изданием «Эхо» и признана нежелательной на территории России.

По данным прокуратуры, Венедиктов* размещал материалы «Эха» на YouTube-канале «Живой гвоздь». В ведомстве сочли это подтверждением сотрудничества с организацией.

Сам Венедиктов* в суд не пришёл. Его интересы представляли адвокаты.

Защита заявила, что журналист вину не признаёт. По словам адвокатов, сам факт публикации материала ещё не доказывает участие в деятельности нежелательной организации.

Ранее Венедиктов* признался, что испытывает финансовые сложности из-за статуса иноагента. Он поведал, что не может заработать уже год и живёт на сбережениях.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.