Концерт не удался: Никто из «патриотов» не пришёл в суд поддержать Ермака, а он очень просил

В преддверии суда, избравшего ему меру пресечения, Андрей Ермак отчаянно пытался найти публичную поддержку, но безуспешно. Об этом пишет украинское издание «Время.ua», ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, бывший руководитель офиса президента сначала обратился к различным «патриотическим» группам. Он просил их организовать митинг в его защиту прямо у стен храма Фемиды. Однако все структуры ответили отказом.

Тогда фигурант дела, как утверждается, попытался задействовать связи в ВСУ: якобы он звонил главнокомандующему Александру Сырскому с просьбой прислать военнослужащих для создания массовки и иллюзии народной любви. Но и от него получил отлуп.

«Время.ua» также пишет о неудачных попытках организовать открытые письма с благодарностью экс-чиновнику за его деятельность. Эта инициатива так и не обрела весомой поддержки.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли 140 млн гривен для залога за Ермака. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Сам фигурант утверждал, что не располагает такой суммой, но его адвокаты будут искать деньги у его знакомых и друзей.