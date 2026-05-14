«Единая Россия» помогла защитить граждан от поправки в ТК о скрытых увольнениях

Депутаты Госдумы от «Единой России» добились снятия с рассмотрения поправки, позволявшей работодателям уведомлять сотрудников о сокращениях в электронном виде. Об этом сообщил замруководителя фракции Андрей Исаев.

«Сохраняется существующий порядок уведомлений», — отметил Исаев.

Кроме того, из документа убрали норму о возможности подписывать электронной подписью бумаги о прохождении инструктажа по технике безопасности. Идею электронных уведомлений ранее не поддержал и Совет Госдумы, участники которого настаивали на личном вручении документов под подпись.

Основной законопроект посвящён регулированию оплаты сверхурочной работы. До 120 часов переработок первые два оплачиваются в полуторном размере, следующие — в двойном, а начиная со 121-го часа — минимум в двойном. Это будет возможно только с согласия сотрудника и при наличии соответствующих условий в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Исаев также сообщил, что сотрудники, перерабатывающие свыше 120 часов в год, смогут получить дополнительный выходной для прохождения диспансеризации за счёт работодателя. По его словам, новые нормы прежде всего рассчитаны на предприятия оборонной промышленности, где работа ведётся в несколько смен и существует дефицит специалистов с необходимыми допусками и квалификацией.

