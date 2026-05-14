Производитель дронов Skyeton сообщил об уничтожении своего офиса в Киеве

Одной из целей массированного удара ВС РФ по Украине был офис производителя беспилотников Skyeton. В пресс-службе компании заявили, что он уничтожен.

Утверждается, что компания якобы заранее готовилась к возможной атаке и успела рассредоточить производственные мощности по разным регионам страны и за рубежом.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские войска нанесли удары по местам сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Всего удары были нанесены в 152 районах.