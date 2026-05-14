Песков заявил о занижении характеристик «Сармата» на Западе

Дмитрий Песков заявил, что в западной прессе пытаются умалять характеристики российского ракетного комплекса «Сармат». По словам пресс-секретаря президента, такие оценки не соответствуют действительности.

«Кто-то говорит о том, что признают реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности. Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики «Сармата», что не соответствует действительности», — сказал Песков журналистам в четверг.