Кабмин могут обязать определять предельные цены на товары первой необходимости

В России будет рассмотрен законопроект, согласно которому правительство получит обязанность устанавливать предельные цены на продукцию первой необходимости. Изменения коснутся закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Об этом сообщает портал «Гарант.ру».

Сейчас кабмин имеет лишь право устанавливать такие предельные стоимости, при этом принятие подобных решений требует длительных процедур согласования. Если поправки одобрят, то правительство будет обязано регулировать цены на товары первой необходимости и делать это придётся оперативно. К слову, к такой продукции относятся говядина, свинина, баранина, кура, рыба, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар и соль, мука, хлеб, рис и пшено, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. По мнению депутатов, изменения в закон помогут затормозить инфляцию и защитить права граждан.

Ранее в Госдуме призвали профильные ведомства обратить внимание на ситуацию с российским картофелем. Депутат Ярослав Нилов в разговоре с Life.ru заявил, что отечественных фермеров нужно поддерживать на региональном и федеральном уровне. Так он отреагировал на жалобы аграриев, которые ранее заявили о проблемах со сбытом урожая из-за роста поставок импортной продукции. По словам производителей, склады остаются переполненными, а торговые сети всё чаще выбирают молодой картофель из других стран.