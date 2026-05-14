Ни ремней, ни радиосвязи: На Кубани осудили авиаторов, переделавших «кукурузник» в маршрутку

Краснодарский краевой суд конфисковал самолёт и оштрафовал на общую сумму 1,4 миллиона рублей троих организаторов нелегальных пассажирских авиаперевозок. Фигурантов признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов региона.

Установлено, что в 2020 году Сергей Борисенко организовал нелегальные коммерческие рейсы на самолёте ТР-301 — современной модификации советского «Ан-2». К управлению коммерсант привлёк пилотов Алексея Байчера и Николая Николаева.

В ноябре того же года они за 160 тысяч рублей перевезли пассажиров с аэродрома «Комсомолец» в «Энем». Перелёт был опасен из-за отсутствия радиосвязи и установленных в салоне дополнительных кресел без ремней, не предусмотренных конструкцией.

В декабре подсудимые договорились за 200 тысяч рублей перевезти людей из краснодарского «Азимута» в ростовское «Пешково», однако выполнить рейс не удалось — действия злоумышленников пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Все трое полностью признали вину и раскаялись. Первоначально районный суд приговорил их к штрафам на общую сумму 1,4 миллиона, но апелляция ужесточила наказание, постановив конфисковать самолёт в пользу государства. Приговор вступил в силу.

