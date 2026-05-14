Рубио назвал Армию Китая второй в мире по мощи

Глава американской дипломатии Марко Рубио выступил с тревожной оценкой военной мощи Китая. В интервью телеканалу NBC News он заявил, что армия КНР за последние десять лет наращивала свою силу беспрецедентными темпами.

«Скорость роста мощи китайской армии за последние десять лет беспрецедентна. Сложно игнорировать, как быстро она укрепляется и какой большой становится. Они без сомнений — вторая самая сильная армия в мире», — сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, у властей КНР есть амбиции в конечном счёте проецировать силу по всему миру так же, как это делают Соединённые Штаты. Это заявление прозвучало на фоне торгового противостояния и усиления американского военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пентагон в своём ежегодном докладе также подтверждает, что китайские вооружённые силы активно модернизируются, оснащаются гиперзвуковым оружием и наращивают ядерный потенциал. В Вашингтоне воспринимают Пекин как главного стратегического конкурента. Но признание Рубио — это редкий случай публичного комплимента в адрес потенциального противника. Обычно американские политики лишь алармируют, а здесь — констатируют факт.

Ранее Рубио увёл Маска от прессы, чтобы он не сболтнул лишнего о Си Цзиньпине. Всё происходило в Доме народных собраний в Пекине, где собрались журналисты. Они окружили появившегося в зале Маска и поинтересовались переговорами Трампа с китайским лидером. Бизнесмен успел сказать только: «Всё было потрясающе».