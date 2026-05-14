Диетолог предложила ввести кешбэк для мотивации россиян, борющихся с ожирением

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Ридусом» заявила, что борьба с ожирением должна быть комплексной. Она подчеркнула, что это не слабая сила воли, а хроническое рецидивирующее заболевание, связанное с серьёзными метаболическими нарушениями.

По её мнению, необходима позитивная мотивация: например, предоставлять кешбэк или призы тем, кто сбросил определённое количество килограммов.

Нужна и профилактика: просвещение в школах и вузах, дополнительный урок о культуре питания и физической активности, а также обязательная ежегодная диспансеризация для выявления болезни на ранних стадиях. Эксперт призвала сделать возможной персональную работу с диетологом по ОМС или предоставлять скидки на платные консультации.

Лазуренко отметила, что даже озвученные Минздравом данные об ожирении занижены, потому что болезнь всё чаще поражает активных работающих молодых людей, у которых нет времени дойти до врача. К специалисту они обращаются уже при развитии сопутствующих недугов.

Напомним, ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что 56% населения РФ имеет избыточную массу тела, а 22-26% — ожирение. По его словам, россияне потребляют сахара почти в четыре раза больше нормы, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза выше допустимых значений.