Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 14:22

Диетолог предложила ввести кешбэк для мотивации россиян, борющихся с ожирением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Ридусом» заявила, что борьба с ожирением должна быть комплексной. Она подчеркнула, что это не слабая сила воли, а хроническое рецидивирующее заболевание, связанное с серьёзными метаболическими нарушениями.

По её мнению, необходима позитивная мотивация: например, предоставлять кешбэк или призы тем, кто сбросил определённое количество килограммов.

Нужна и профилактика: просвещение в школах и вузах, дополнительный урок о культуре питания и физической активности, а также обязательная ежегодная диспансеризация для выявления болезни на ранних стадиях. Эксперт призвала сделать возможной персональную работу с диетологом по ОМС или предоставлять скидки на платные консультации.

Лазуренко отметила, что даже озвученные Минздравом данные об ожирении занижены, потому что болезнь всё чаще поражает активных работающих молодых людей, у которых нет времени дойти до врача. К специалисту они обращаются уже при развитии сопутствующих недугов.

«Кортизоловое ожирение»: Врач объяснила, почему вес стоит на месте вопреки диете и тренировкам
«Кортизоловое ожирение»: Врач объяснила, почему вес стоит на месте вопреки диете и тренировкам

Напомним, ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что 56% населения РФ имеет избыточную массу тела, а 22-26% — ожирение. По его словам, россияне потребляют сахара почти в четыре раза больше нормы, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза выше допустимых значений.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar