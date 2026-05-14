Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 15:01

Нардепы Рады создали объединение «Поиск Царства Божьего и правды Его»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

В Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божьего и правды Его». Его возглавил народный депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Об этом на пленарном заседании заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

«Обращайтесь к коллегам. Царство Божье точно не помешает нам», — отметил Корниенко.

В числе инициатив нового объединения — внесение изменений в закон о Нацбанке относительно размещения на банкнотах надписи «Мы верим в Бога», а также проекты законов об установлении 22 октября Днём благодарения и 31 октября — Днём Библии.

В Раде заявили о необходимости запуска процедуры импичмента Зеленского
В Раде заявили о необходимости запуска процедуры импичмента Зеленского

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о новой системе общенациональной военной подготовки, которая начнётся для украинцев с подросткового возраста. Документ вводит в школах и вузах курс «Основы национального сопротивления», обновляет дисциплину «Защита Украины» и добавляет регулярные практические занятия, включая стрельбу в тирах и на полигонах.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar