В Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божьего и правды Его». Его возглавил народный депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Об этом на пленарном заседании заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

«Обращайтесь к коллегам. Царство Божье точно не помешает нам», — отметил Корниенко.

В числе инициатив нового объединения — внесение изменений в закон о Нацбанке относительно размещения на банкнотах надписи «Мы верим в Бога», а также проекты законов об установлении 22 октября Днём благодарения и 31 октября — Днём Библии.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о новой системе общенациональной военной подготовки, которая начнётся для украинцев с подросткового возраста. Документ вводит в школах и вузах курс «Основы национального сопротивления», обновляет дисциплину «Защита Украины» и добавляет регулярные практические занятия, включая стрельбу в тирах и на полигонах.