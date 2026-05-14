Песков заявил, что украинская пропаганда не несёт в себе ничего хорошего
Киевский режим должен самостоятельно разбираться со своей пропагандой, которая никогда не несла ничего хорошего. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с Первым каналом.
«Пусть они сами разбираются со своей пропагандой. Киевский режим в своей пропаганде ничего доброго не нёс и не несёт»», — заявил Песков.
Ранее Песков заявил, что уголовное дело против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не повлияет на процесс мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента России также отметил, что Москва не уделяет особого внимания расследованию в отношении бывшего украинского чиновника.
