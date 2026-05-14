Песков сообщил о начале самой сложной части работы по обмену пленными с ВСУ
Процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной постепенно сдвигается с мёртвой точки, ведётся сложнейшая часть этой работы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Ведётся работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», — сказал представитель Кремля.
По его словам, темпы переговоров достаточно интенсивные, но финальные формулировки пока не утверждены. Судя по риторике, определённый прогресс наметился после майских праздников.
Ранее Ушаков рассказал, что российская и украинская стороны ведут активную работу со списками военнопленных по формуле «1000 на 1000» в рамках достигнутых на переговорах договорённостей. СМИ писали, что Украина включила экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева в список для обмена с Россией.
