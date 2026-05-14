Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 12:42

Песков сообщил о начале самой сложной части работы по обмену пленными с ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной постепенно сдвигается с мёртвой точки, ведётся сложнейшая часть этой работы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Ведётся работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», — сказал представитель Кремля.

По его словам, темпы переговоров достаточно интенсивные, но финальные формулировки пока не утверждены. Судя по риторике, определённый прогресс наметился после майских праздников.

Мирошник: ВСУ вводили российским военнопленным препараты, предупреждая о смерти
Мирошник: ВСУ вводили российским военнопленным препараты, предупреждая о смерти

Ранее Ушаков рассказал, что российская и украинская стороны ведут активную работу со списками военнопленных по формуле «1000 на 1000» в рамках достигнутых на переговорах договорённостей. СМИ писали, что Украина включила экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева в список для обмена с Россией.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar