Владимир Зеленский вместе со своей командой во время предвыборной гонки обещали остановить войну. Однако сейчас он делает абсолютно обратные вещи. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

«Это режим, который пришёл к власти во главе с Зеленским на волне собственных обещаний не допустить продолжения войны и остановить войну. Они сделали совсем обратное», — подчеркнул он. Песков добавил, что киевские чиновники собственными руками привели Украину к текущей трагедии и катастрофе, в которой она оказалась.

Ранее Песков напомнил, что украинские военные должны покинуть территорию всех российских регионов. Представитель Кремля напомнил, что Москва не раз заявляла об этом, и мнение Кремля не поменялось.