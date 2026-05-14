Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 15:59

Трагедия на Украине сотворена руками киевского режима, обещавшего мир, заявили в Кремле

Песков: Зеленский обещал украинцам остановить войну, но сделал обратное

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский вместе со своей командой во время предвыборной гонки обещали остановить войну. Однако сейчас он делает абсолютно обратные вещи. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

«Это режим, который пришёл к власти во главе с Зеленским на волне собственных обещаний не допустить продолжения войны и остановить войну. Они сделали совсем обратное», — подчеркнул он. Песков добавил, что киевские чиновники собственными руками привели Украину к текущей трагедии и катастрофе, в которой она оказалась.

Песков сообщил о начале самой сложной части работы по обмену пленными с ВСУ
Песков сообщил о начале самой сложной части работы по обмену пленными с ВСУ

Ранее Песков напомнил, что украинские военные должны покинуть территорию всех российских регионов. Представитель Кремля напомнил, что Москва не раз заявляла об этом, и мнение Кремля не поменялось.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar