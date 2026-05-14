14 мая, 18:17

Захарова: Москва не инициировала встреч с Японией и не получала предложений

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Россия не инициировала встреч с представителями Японие и не получала предложений об их организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Токио о якобы попытках Москвы наладить контакты на высоком уровне.

По словам дипломата, российская сторона считает подобные утверждения несоответствующими действительности. Захарова подчеркнула, что Москва действительно остаётся открытой к контактам с Японией, если соответствующее обращение поступит от Токио, однако сама не выступает инициатором подобных переговоров.

«МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации», — заявила Захарова.

В Японии подтвердили командировку чиновников в Россию в конце мая

Ранее Захарова заявила, что для защиты интересов японских компаний в России Токио следует начать с создания нормальной политической атмосферы. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что разговоры о возможной отправке в Москву «бизнес-миссии» не имеют смысла, поскольку российская сторона не направляла соответствующих приглашений

Александра Мышляева
