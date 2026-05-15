Песков усомнился в возможности диалога с политиками Прибалтики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку кабмина Латвии. Представитель Кремля усомнился, что в странах Прибалтики сейчас получат право голоса политики, которые выступают за диалог с Россией.

«Прибалтика насквозь поражена этой бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», — сказал Песков Первому каналу.

Так представитель Кремля оценил отставку Правительства Латвии. Песков отметил риски, что на смену в кабмин придут политики с ещё более русофобским курсом.