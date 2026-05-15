14 мая, 23:44

Песков усомнился в возможности диалога с политиками Прибалтики

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку кабмина Латвии. Представитель Кремля усомнился, что в странах Прибалтики сейчас получат право голоса политики, которые выступают за диалог с Россией.

«Прибалтика насквозь поражена этой бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», — сказал Песков Первому каналу.

Так представитель Кремля оценил отставку Правительства Латвии. Песков отметил риски, что на смену в кабмин придут политики с ещё более русофобским курсом.

Угроза национальной безопасности: Латвия хочет полностью запретить автобусы в Россию

Напомним, глава Правительства Латвии Эвика Силиня покидает свой пост. Вместе с ней уходит в отставку весь кабмин. Кризис начался после инцидента с дронами ВСУ на латвийской территории. Силиня отправила в отставку министра обороны страны. Политическая оппозиция обвинила в утрате доверия и самого премьера.

Лия Мурадьян
