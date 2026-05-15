Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится покинуть Украину при первых признаках давления. Военный аналитик Александр Меркурис озвучил эту позицию в эфире своего YouTube-канала. Эксперт связывает частые зарубежные визиты президента с тревожной обстановкой в стране.

«Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал», — сказал аналитик.

Меркурис отметил, что Зеленский отправился в Румынию для переговоров с правительством. Поездке не помешали продолжающиеся удары по территории Украины. Не остановила президента и ситуация с экс-главой офиса Андреем Ермаком, который движется в сторону тюремной камеры.

Аналитик добавил, что визит украинского лидера в Румынию выглядит организованным в большой спешке. Меркурис уверен, поездка преследует одну цель. Зеленский хотел вывезти себя из Киева.