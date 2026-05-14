14 мая, 10:54

«Комедия надоела многим»: Почему власти Румынии не встретили Зеленского в аэропорту

Эксперт Климов: Визит Зеленского в Румынию показал, как в ЕС устали от него

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Евросоюз устал тратить на Владимира Зеленского время и ресурсы, именно поэтому в аэропорту Бухареста его не встретили с помпой, заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, многие страны ЕС по-прежнему считают его лидером Украины.

Однако визит Зеленского в Румынию показал, что большинство европейских лидеров больше не намерены предоставлять ему средства своих стран. Подобное отношение к главе киевского режима будет усиливаться с каждым месяцем под влиянием нескольких факторов, включая публикацию компромата о коррупции и постепенный отказ от него со стороны США.

«Вот эта комедия, или скорее трагедия, уже надоела многим», — уверен собеседник NEWS.ru.

Напомним, 13 мая Зеленский прибыл в Румынию на саммит «Бухарестской девятки». Однако руководство Румынии не приехало встречать его в аэропорту.

Борис Эльфанд
