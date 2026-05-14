Евросоюз устал тратить на Владимира Зеленского время и ресурсы, именно поэтому в аэропорту Бухареста его не встретили с помпой, заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, многие страны ЕС по-прежнему считают его лидером Украины.

Однако визит Зеленского в Румынию показал, что большинство европейских лидеров больше не намерены предоставлять ему средства своих стран. Подобное отношение к главе киевского режима будет усиливаться с каждым месяцем под влиянием нескольких факторов, включая публикацию компромата о коррупции и постепенный отказ от него со стороны США.

«Вот эта комедия, или скорее трагедия, уже надоела многим», — уверен собеседник NEWS.ru.