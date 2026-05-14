«Катастрофа»: На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

14 мая, 04:58

Spiegel: Молчание Зеленского на фоне коррупционного скандала очень опасно

Молчание Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала вокруг его окружения может стать для него серьёзной политической проблемой. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

В публикации отмечается, что после предъявления обвинений бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку удар по репутации Зеленского усилился из-за их тесной многолетней связи. Автор материала считает, что ситуация способна перерасти в «катастрофу» для украинского лидера.

При этом, по оценке издания, публичное молчание и формальные комментарии со стороны офиса президента не снимают общественного напряжения, а лишь усиливают критику.

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в отмывании денег. Бывший чиновник не признаёт эти обвинения. Прокуратура настаивает на аресте с залогом в 180 миллионов гривен — это больше 300 миллионов рублей. 13 мая состоялось второе слушание в Высшем антикоррупционном суде. Ермак заявил, что у него нет такой суммы. Мера пресечения ему изберут 14 мая.

Артём Гапоненко
