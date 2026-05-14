«Катастрофа»: На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

Молчание Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала вокруг его окружения может стать для него серьёзной политической проблемой. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

В публикации отмечается, что после предъявления обвинений бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку удар по репутации Зеленского усилился из-за их тесной многолетней связи. Автор материала считает, что ситуация способна перерасти в «катастрофу» для украинского лидера.

При этом, по оценке издания, публичное молчание и формальные комментарии со стороны офиса президента не снимают общественного напряжения, а лишь усиливают критику.

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в отмывании денег. Бывший чиновник не признаёт эти обвинения. Прокуратура настаивает на аресте с залогом в 180 миллионов гривен — это больше 300 миллионов рублей. 13 мая состоялось второе слушание в Высшем антикоррупционном суде. Ермак заявил, что у него нет такой суммы. Мера пресечения ему изберут 14 мая.