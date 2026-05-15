Дроны ВСУ 40 минут не подпускали скорую к раненым сотрудникам Запорожской АЭС

Украинские беспилотники около 40 минут не давали медикам добраться до раненых сотрудников Запорожской АЭС после атаки на служебный автомобиль. Об этом журналистам сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, машина скорой помощи несколько раз пыталась подъехать к месту удара, однако дроны начинали кружить над медиками, вынуждая их уходить в безопасную зону. В результате помощь пострадавшим оказали лишь спустя почти час после атаки.

Черничук заявил, что удар был целенаправленным. По словам очевидцев, беспилотник сопровождал автомобиль сотрудников станции во время движения, а затем атаковал кабину. Всего, как утверждается, было зафиксировано не менее трёх ударов.

Один из пострадавших получил тяжёлое ранение брюшной полости и перелом ноги, второй — травмы нижних конечностей. Оба сотрудника связаны с обеспечением работы станции.

Ранее Life.ru писал, что два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. По данным пресс-службы ЗАЭС, взрыв произошёл примерно в 100 метрах от границы объекта. Сотрудники в тот момент были в машине и исполняли служебные задачи. Удар был множественным, поэтому вывозить раненых было очень сложно.