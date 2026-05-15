Каждому европейскому политику придётся отвечать за поцелуи с Владимиром Зеленским в случае коррупционного крушения последнего. О контактах европейских лидеров с киевским главой высказался заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв. Сенатор разместил пост в своём Telegram-канале.

Косачёв добавил, что самым сокрушительным ударом по объединённой Европе станет коррупционный крах Зеленского. Украинский лидер засветился на фото со всеми без исключения «объединёнными европейцами».

По словам сенатора, европейские политики будут оттягивать развязку до последнего. Однако фотографии невозможно стереть. Косачёв подчеркнул, что сиюминутная глупость переросла в геополитический провал. Исправить ситуацию уже не получится.

«Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи», — добавил зампредседателя Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев никого не пощадит, если его не обуздать должным образом. Песков добавил — действия киевского режима способны спровоцировать новые отставки среди европейских чиновников.