Сотрудники МВФ проверят выполнение Киевом условий кредита на $8,1 млрд

Международный валютный фонд в ближайшие недели отправит на Украину новую миссию для проверки экономических реформ в рамках кредитной программы на $8,1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя фонда Джули Козак.

В МВФ считают, что Киеву необходимо активнее искать внутренние источники финансирования и расширять налоговую базу.

По оценкам фонда, около 45% украинской экономики сейчас находится в тени, и часть этих средств власти должны вывести в официальный сектор. По словам представителя МВФ, фонд поддерживает усилия киевского режима по повышению собираемости налогов и сокращению неофициального сектора экономики. Эти меры входят в условия программы финансовой помощи Украине.