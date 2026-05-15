Демидов забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ-2026

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов открыл счёт своим голам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Нападающий отличился в пятом матче серии против «Баффало Сейбрз».

Гол Демидова в ворота «Баффало Сейбрз».

Помимо заброшенной шайбы, Демидов записал на свой счёт результативную передачу. Теперь в активе россиянина уже шесть очков в текущем плей-офф — один гол и пять ассистов.

«Монреаль» победил на выезде со счётом 6:3 и вышел вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча состоится в Канаде в ночь на 17 мая, где «Канадиенс» могут оформить выход в следующий раунд.

