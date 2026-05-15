Спасатели по заявке СК выехали в район исчезновения семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») приступили к работе в районе пропажи семьи Усольцевых. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГСУСК региона.

Активная фаза поисков велась с конца сентября 2025 года и была приостановлена с появлением устойчивого снежного покрова. В ходе возобновлённой операции будут задействованы четыре сотрудника и четыре единицы техники.

«Спасатели выехали для осмотра ландшафта определённого участка территории в районе исчезновения семьи (Усольцевых)», — отметила собеседница агентства.

В ГСУСК уточнили, что работы продлятся в течение двух дней, в течение которых специалисты обследуют ключевые участки и постараются собрать новые сведения, способные помочь в поиске пропавших.