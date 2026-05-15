15 мая, 06:06

Спасатели по заявке СК выехали в район исчезновения семьи Усольцевых

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») приступили к работе в районе пропажи семьи Усольцевых. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГСУСК региона.

Активная фаза поисков велась с конца сентября 2025 года и была приостановлена с появлением устойчивого снежного покрова. В ходе возобновлённой операции будут задействованы четыре сотрудника и четыре единицы техники.

«Спасатели выехали для осмотра ландшафта определённого участка территории в районе исчезновения семьи (Усольцевых)», — отметила собеседница агентства.

В ГСУСК уточнили, что работы продлятся в течение двух дней, в течение которых специалисты обследуют ключевые участки и постараются собрать новые сведения, способные помочь в поиске пропавших.

Дух Мана требует уважения: Правда о «петле смерти», где бесследно пропали не только Усольцевы

Напомним, семья Усольцевых бесследно исчезла после прогулки в районе Манской петли. Следователи рассматривают версию инсценировки исчезновения и возможного выезда за границу. Тем не менее, местные жители продолжают продавать жильё и покидать так называемую «петлю смерти», где пропали Усольцевы.

Владимир Озеров
