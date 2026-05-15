15 мая, 07:49

Депутат Шеремет: Зеленский «слетел с катушек» атаковав сотрудников ЗАЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с резкой критикой Владимира Зеленского после атаки беспилотников на сотрудников Запорожской АЭС. Парламентарий считает, что главарь киевского режима слетел с катушек, организуя подобные удары.

«Террористическими атаками беспилотниками по сотрудникам Запорожской АЭС Зеленский окончательно слетел с катушек», — сказал Шеремет РИА «Новости».

Парламентарий также обратился к западным странам, призвав их «осознать, какую змею они пригрели у себя на груди».

Он выразил опасение, что удары по ЗАЭС огут привести к серьёзным последствиям. В частности, депутат упомянул риск новой крупной техногенной катастрофы.

Дроны ВСУ 40 минут не подпускали скорую к раненым сотрудникам Запорожской АЭС

Напомним, 14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. Взрыв произошёл в 100 метрах от границы объекта. Сотрудники в тот момент были в машине и исполняли служебные задачи. Удар был множественным, поэтому вывозить раненых было очень сложно. Один человек получил ранение ноги, у второго зафиксированы тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела.

Александра Вишнякова
