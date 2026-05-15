С Зоей Богуславской хотят проститься в Центре Вознесенского — месте памяти её мужа

Прощание с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской предварительно планируется провести 2 июня в Центре Вознесенского. Об этом ТАСС сообщил её сын Леонид.

Богуславская умерла 14 мая на 103-м году жизни. Она была не только вдовой Андрея Вознесенского, но и самостоятельной фигурой в российской культуре: писательницей, литературным критиком, искусствоведом и автором нескольких культурных проектов.

Зоя Богуславская родилась в Москве 16 апреля 1924 года. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, позже училась в аспирантуре Института истории искусств Академии наук СССР и стала кандидатом искусствоведения. В Союз писателей СССР её приняли в 1960 году.

Сначала Богуславская занималась литературоведением, выпускала книги о Леониде Леонове и Вере Пановой, а во второй половине 1960-х стала публиковать художественную прозу. Её тексты выходили в журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность», среди известных книг — «Транзитом», «Защита», «Остановка», «Близкие» и двухтомник «Вымышленное. Невымышленное».

Отдельной частью её жизни стала работа с памятью об Андрее Вознесенском. Богуславская вышла за поэта в 1964 году и прожила с ним до его смерти в 2010-м. Позже вместе с сыном Леонидом она участвовала в создании фонда имени Вознесенского и Центра Вознесенского в Москве.

Богуславская также была инициатором премии «Триумф», одной из заметных российских премий в области искусства и литературы. В разные годы её отмечали государственными и профессиональными наградами: она получила звание заслуженного работника культуры РФ, стала почётным членом Российской академии художеств и была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Поэтому выбранное место для прощания выглядит символичным. Центр Вознесенского связан не только с именем поэта, но и с многолетней работой самой Богуславской — человеком, который сохранял память о нём и одновременно выстраивал вокруг этой памяти живое культурное пространство.