Песков: В Кремле внимательно отслеживают данные СМИ о визите Трампа в Китай

Кремль внимательно следит за поступающей из СМИ информацией о визите президента США Дональда Трампа в Пекин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну а из первых рук, мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае», — добавил Песков.

Напомним, на фоне поездки Дональда Трампа в Китай было анонсировано, то президент России Владимир Путин также совершит государственный визит в Поднебесную. Ожидается, что он состоится 20 мая.