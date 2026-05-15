Главный враг украинцев — не Россия, а внутренние силы, находящиеся у власти в Киеве. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, именно они определяют текущий курс страны и её политическую ситуацию.

«Главный враг украинцев не Россия и русские, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство», — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Она также отметила, что действия этих сил повлияли на внутреннюю ситуацию на Украине.