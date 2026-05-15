Захарова: Главный враг украинцев – не Россия, а киевская верхушка
Главный враг украинцев — не Россия, а внутренние силы, находящиеся у власти в Киеве. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, именно они определяют текущий курс страны и её политическую ситуацию.
«Главный враг украинцев не Россия и русские, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство», — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Она также отметила, что действия этих сил повлияли на внутреннюю ситуацию на Украине.
Особенно актуально эти слова звучат в контексте дела соратника Владимира Зеленского Андрея Ермака. Его подозревают в легализации незаконных доходов. Бывшего чиновника арестовали на два месяца, назначив залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). Ермак заявил, что не располагает такими средствами, но имеет состоятельных друзей. Офис Зеленского задействовал для этого весь административный ресурс, но желающих «подставляться» оказалось мало, и Ермак остаётся в СИЗО.
