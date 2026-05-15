Над Киевом вновь кружат российские беспилотники
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures
Над Киевом вновь летают российские беспилотники, пишут украинские СМИ. На видео — невозмутимый пролёт из «птички» под выстрелы местных «титанов ПВО». Разумеется, к целям летел далеко не один дрон. О попаданиях не сообщаось.
Дроны атакуют Киев. Видео © Telegram / Киев Инфо
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки российские войска атаковали места сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ, а также позиции временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. В ходе атаки в Киеве и 9 областях Украины пропал свет.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.