Оторванные пальцы и переломы: Ребёнка «зажевало» в карусели «‎Ракушка» в Стерлитамаке

В Стерлитамаке 12-летнего мальчика затянуло в механизм карусели в местном парке. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Проводится проверка, предстоит установить техническое состояние аттракциона и безопасность его эксплуатации.

«10 мая 2026 года 12-летний мальчик получил множественные травмы при движении на карусели «Вальс-ракушка» в парке имени Ю. Гагарина в Стерлитамаке. В настоящее время ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь», — уточнили в ведомстве.

Мальчика с травмами эвакуируют в Уфу из Стерлитамака. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ родные пострадавшего, мальчик пришёл на день рождения друга. Во время катания на аттракционе «Вальс» оператор, по словам семьи, попросила ребёнка сменить кабинку. Подросток встал и направился к другой «ракушке». Однако в этот момент карусель поехала. Мальчика зажало в механизмах и протащило по площадке. Очевидцы добавили, что пострадавшего доставали при помощи болгарки, тело ребёнка крепко застряло в железе. В тяжёлом состоянии мальчика доставили в республиканскую больницу Уфы, для этого вызвали санавиацию.

Пострадавший из Стерлитамака. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Врачи диагностировали открытый перелом голеностопа, перелом позвоночника, множественные травмы тела, а также оторваны пальцы на ноге. Доктора опасаются развития гангрены. Полгода несовершеннолетний не сможет ходить, его ждёт длительная реабилитация. Сейчас парк продолжает работать. Записи с камер наблюдения почему-то исчезли, а администрация вообще отказалась комментировать случившееся, уверяют родственники. Семья мальчика допускает, что управлять каруселью могла несовершеннолетняя, которую трудоустроили незаконно.

А в Бразилии аттракцион «Гусеница» обрушился во время работы, в результате ЧП погибла 21-летняя певица Каролина Беатрис де Деус Масиэль. Предположительно, карусель уже имела неполадки, но владельцы продолжили её эксплуатацию.