15 мая, 11:24

Междусобойчик в квартире: Россиян предупредили о возможном закрытии салонов красоты

Эксперт Садыкова: Российские салоны красоты могут уйти в теневой сектор

Обложка © GigaChat / Life.ru

Из-за оттока бьюти-мастеров в самозанятость салоны красоты комфорт-класса могут перейти в «квартирники», заявила президент Ассоциации предприятий индустрии красоты Ляля Садыкова. По её словам, нарастающий интерес специалистов к работе на дому формирует два риска: «вымывание» налогооблагаемой базы из легальных салонов и кадровый дефицит для бизнеса.

Чтобы устранить или хотя бы минимизировать эти угрозы, регуляторам нужно подумать не о том, как ещё повысить нагрузку на легальный бизнес, а о том, как выровнять условия конкуренции между салонами в правовом поле и самозанятыми. Без этого бьюти-индустрия продолжит перетекать в теневой сектор, уверена эксперт.

«В худшем случае мы увидим, что через два-три года салоны комфорт-класса просто перейдут в «квартирники», и останутся только самый эконом- и бизнес-класс», — заключила собеседница URA.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аппаратная косметология в России столкнулась с трудностями из-за санкций. Однако, по мнению IT-эксперта, эта проблема легко решаема. В беседе с Life.ru специалист пояснил, что аппараты требуют подключения к ПО, которое взаимодействует с иностранными серверами.

