Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 11:56

Глава МИД Японии уклонился от ответа на слова Лаврова о российской нефти

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги отказался комментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о поставках российской нефти. Это произошло во время брифинга.

Журналисты поинтересовались у Мотэги о том, что он думает о заявлении министра: Японии, по словам Лаврова, будет тяжело без российского топлива, но если Токио хочет возобновить закупки, то Москва не связывает экономику и политику.

«Мне неизвестно о том, чтобы министр иностранных дел Лавров прямо сказал то, что вы сейчас говорите. Поэтому я хотел бы воздержаться от ответа», — сказал Мотэги.

«Приползём на коленях»: Японцы честно высказались о налаживании экономических контактов с РФ
«Приползём на коленях»: Японцы честно высказались о налаживании экономических контактов с РФ

Ранее Япония в рамках коллективной линии G7 полностью отказалась от импорта российских нефти и угля. Сейчас Токио лишь несколько раз в год закупает небольшие партии сырья с проекта «Сахалин-2», который при этом обеспечивает около 9% японского импорта сжиженного природного газа. Никаких обращений о возобновлении поставок от правительства Такаити не поступало.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar