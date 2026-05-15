Глава МИД Японии уклонился от ответа на слова Лаврова о российской нефти

Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги отказался комментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о поставках российской нефти. Это произошло во время брифинга.

Журналисты поинтересовались у Мотэги о том, что он думает о заявлении министра: Японии, по словам Лаврова, будет тяжело без российского топлива, но если Токио хочет возобновить закупки, то Москва не связывает экономику и политику.

«Мне неизвестно о том, чтобы министр иностранных дел Лавров прямо сказал то, что вы сейчас говорите. Поэтому я хотел бы воздержаться от ответа», — сказал Мотэги.

Ранее Япония в рамках коллективной линии G7 полностью отказалась от импорта российских нефти и угля. Сейчас Токио лишь несколько раз в год закупает небольшие партии сырья с проекта «Сахалин-2», который при этом обеспечивает около 9% японского импорта сжиженного природного газа. Никаких обращений о возобновлении поставок от правительства Такаити не поступало.