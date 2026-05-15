Силы Черноморского флота за последнюю неделю уничтожили два безэкипажных катера Вооружённых сил Украины, сообщили 15 мая в Министерстве обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о ходе СВО.

В ведомстве уточнили, что с 12 по 15 мая российские войска нанесли один массированный и два групповых удара по объектам ВСУ на территории Украины. Был применён ракетный комплекс «Кинжал». Удары настигли предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Также на этой неделе расчёты добровольческого отряда «БАРС-Брянск» уничтожили украинский дрон-носитель, который использовался для запуска малых ударных беспилотников. Уничтожение осуществили с помощью FPV-дрона «Бумеранг», разработанного московскими инженерами.

Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины, задействовав почти все виды вооружения. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ночь на 14 мая стала самой напряжённой для украинской системы ПВО с начала специальной военной операции.