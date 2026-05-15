Петербурженка получила 16 лет за подготовку убийства генерала Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 16 годам 48-летнюю женщину, которая была арестована ещё в июне 2025 года по обвинению в сборе данных для украинcкой стороны. Как доказало следствие, подозреваемая готовила теракт против генерала Минобороны РФ.

Допрос осуждённой за подготовку убийства генерала в июне 2025 года. Видео © ФСБ РФ

Петербурженка собирала информацию о его месте жительства и автомобиле, а также отслеживала маршруты передвижения. Теракт удалось предотвратить. После чего на женщину вышли по горячим следам. В её телефоне нашли переписки с заданиями и отчётами. Первый Западный окружной военный суд признал обвиняемую виновной в содействии террористической деятельности и госизмене. Ближайшие 16 лет подсудимая проведёт в колонии.

Life.ru уже писал о задержанной. Её поймали силовики в Санкт-Петербурге. 48-летняя подозреваемая собирала информацию о военнослужащих Минобороны и членах их семей по заданию украинских спецслужб. В её телефоне нашли контакты украинских координаторов, занимающихся террористической деятельностью. На основании собранных материалов УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта).