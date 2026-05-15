Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 12:27

Петербурженка получила 16 лет за подготовку убийства генерала Минобороны РФ

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 16 годам 48-летнюю женщину, которая была арестована ещё в июне 2025 года по обвинению в сборе данных для украинcкой стороны. Как доказало следствие, подозреваемая готовила теракт против генерала Минобороны РФ.

Допрос осуждённой за подготовку убийства генерала в июне 2025 года. Видео © ФСБ РФ

Петербурженка собирала информацию о его месте жительства и автомобиле, а также отслеживала маршруты передвижения. Теракт удалось предотвратить. После чего на женщину вышли по горячим следам. В её телефоне нашли переписки с заданиями и отчётами. Первый Западный окружной военный суд признал обвиняемую виновной в содействии террористической деятельности и госизмене. Ближайшие 16 лет подсудимая проведёт в колонии.

СБУ просят проверить гадалку Ермака на связи с ФСБ
СБУ просят проверить гадалку Ермака на связи с ФСБ

Life.ru уже писал о задержанной. Её поймали силовики в Санкт-Петербурге. 48-летняя подозреваемая собирала информацию о военнослужащих Минобороны и членах их семей по заданию украинских спецслужб. В её телефоне нашли контакты украинских координаторов, занимающихся террористической деятельностью. На основании собранных материалов УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar