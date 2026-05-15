В Москве девочке с редкой патологией собрали большие пальцы из указательных

В московской больнице имени Филатова микрохирурги провели сложнейшую операцию девочке с редкой врождённой патологией — гипоплазией первых пальцев обеих рук. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

В Москве микрохирурги восстановили кисть девочке с гипоплазией пальцев. Фото © Telegram / Московская медицина

Из-за недоразвитых больших пальцев ребёнок не мог нормально захватывать вещи. Единственным выходом стала поллицизация — операция, при которой указательный палец перемещается на место большого.

Сначала хирурги удалили недоразвитые зачатки, а затем из указательных пальцев сформировали новые большие, восстановив сосуды, нервы, сухожилия и костные структуры. Заведующий отделением Александр Александров рассказал, что такие вмешательства считаются одними из самых трудных.

«Эта операция считается одной из самых сложных в хирургии кисти. Она требует навыков сразу в нескольких направлениях от травматологии до нейрохирургии. В год мы проводим более десяти таких вмешательств, принимая пациентов со всей страны», — рассказал он.

Первую операцию провели, как только девочке исполнился год, — в раннем возрасте мозг легче перестраивается под новые возможности. Вторую кисть прооперировали спустя полгода, чтобы малышка могла пользоваться одной рукой, пока восстанавливается другая. Сейчас, по данным медиков, обе конечности полностью работают: ребёнок активно хватает игрушки и занимается развитием мелкой моторики.

Ранее в подмосковной Сергиево-Посадской больнице хирурги спасли кисть мужчины, которую практически полностью отсекло упавшим листом стекла в гараже. Тяжёлое стекло рухнуло на запястье и сработало как гильотина. Конечность держалась буквально на лоскутке кожи.