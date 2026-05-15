Замминистра иностранных дел Приднестровья Александр Стецюк в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» жёстко отверг требования ЕС о выводе российских войск. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Брюсселе обсудят этот вопрос.

По словам Стецюка, у Евросоюза нет никаких полномочий в вопросах безопасности Приднестровья. Оперативная группа ВС РФ находится в республике на законных основаниях, охраняя склады в селе Колбасна и обеспечивая ротацию миротворческих батальонов.

Легитимность пребывания российского контингента была подтверждена на референдуме 26 марта 1995 года, когда подавляющее большинство жителей проголосовало за сохранение военного присутствия РФ.

«Ни о каком выводе либо прекращении функциональности миротворческой операции речи быть не может — до окончательного урегулирования конфликта с возмещением прав и интересов Приднестровья», — резюмировал дипломат.

А ранее Life.ru писал, что МИД России не видит изменений в политической риторике Европы. По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на всё подряд.