15 мая, 13:09

Захарова прояснила участь журналиста, которому Лавров в шутку пригрозил «‎пистолетом» в Индии

Информация о том, что с пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Дели удалили слишком дерзкого иностранного журналиста, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«По поводу «выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели». Никого не выводили», — отметила Захарова.

По её словам, у одного из операторов громко играл телефон. Ему дважды вежливо предложили сделать звук потише, а затем попросили убрать аппарат на время мероприятия. Оператор послушался, и пресс-конференция Лаврова продолжилась в штатном режиме.

Напомним, Сергей Лавров дважды сделал замечание журналисту, прервавшему его выступление громким телефонным разговором на пресс-конференции в Нью-Дели. Инцидент попал на видео. Лавров вежливо попросил его по-английски завершить беседу и не мешать выступлению. Когда тот не послушался, глава МИДа пошутил: «Если не ‎сдадите телефон, они достанут пистолет».

Юлия Сафиулина
