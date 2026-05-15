Стартовал приём заявлений на выдачу удостоверений ветерана от бойцов «Шторма Z»

Фонд «Защитники Отечества» начал принимать документы на выдачу удостоверений ветерана боевых действий от военнослужащих подразделения «Шторм Z», добровольно присоединившихся к нему из мест лишения свободы. Новостью поделились в пресс-службе фонда.

«Государственный фонд «Защитники Отечества» приступил к приёму документов от участников подразделений «Шторм Z», заключавших соглашение (согласие, контракт, иной подтверждающий документ) с Минобороны РФ <...>, на выдачу удостоверений ветерана боевых действий», — говорится в тексте.

Напомним, подразделение «Шторм Z» было сформировано из заключённых. Ещё в прошлом году российский президент Владимир Путин пообещал заняться решением вопроса о присвоении статуса ветерана боевых действий данным бойцам. Глава государства подчеркнул, что участники СВО из «Шторма Z» достойно выполняют свои задачи.