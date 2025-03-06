Путин обещал решить вопрос о статусе ветерана боевых действий бойцам «Шторм Z»

Российский президент Владимир Путин пообещал заняться решением вопроса о присвоении статуса ветерана боевых действий бойцам, которые находятся в зоне спецоперации в составе подразделений «Шторм Z», созданных из заключённых. Об этом глава государства заявил на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы: вы знаете, для меня на каждой встрече подобного рода какие-то новые вещи вскрываются», — сказал президент, отвечая на просьбу участницы СВО Аси Тохчуковой, которая выразила обеспокоенность судьбой бойцов из отрядов «Шторм Z».

Российский лидер заверил, что займётся данным вопросом и найдёт решение, так как в этом нет «никаких проблем».

Также глава государства подчеркнул, что участники СВО из подразделений «Шторм Z» достойно выполняют свои задачи. Несмотря на то, что из положительных примеров есть исключения, в основном на всех участках фронта они показывают себя с лучшей стороны, отметил Путин.