Путин: России нужен такой мир на Украине, который обеспечит спокойствие

Президент России Владимир Путин рассказал, какого мира ему хочется добиться на Украине. Среди главных критериев: спокойствие, стабильность и долгосрочность. Безопасность дала бы стране большие возможности для развития. Об этом он рассказал на встрече с сотрудницами фонда «Защитники Отечества».

«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы своё не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», — сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества»