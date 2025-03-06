Путин: России нужен такой мир на Украине, который обеспечит спокойствие
Президент России Владимир Путин рассказал, какого мира ему хочется добиться на Украине. Среди главных критериев: спокойствие, стабильность и долгосрочность. Безопасность дала бы стране большие возможности для развития. Об этом он рассказал на встрече с сотрудницами фонда «Защитники Отечества».
«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы своё не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», — сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества»
Напомним, что глава киевского режима на встрече с президентом США заявил, что не хочет наступления мира на Украине. Вот только Трамп с ним не согласен. Он обещает, что Америка не позволит украинскому конфликту перерасти в новую мировую войну. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков полагает, что усилий только РФ и США мало для завершения конфликта.
Life.ru