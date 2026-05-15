Россия получила письма от военнопленных через украинского омбудсмена

Российская сторона получила от украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца письма, которые наши военнопленные написали своим родным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждёт и верит», — написала Лантратова в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 15 мая, состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной — по формуле «205 на 205». Бойцы скоро вернутся домой. Также из плена освободили 13 раненых, им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, украинская сторона передала России 41 тело погибших солдат. Россия, в свою очередь, отправила Украине 528 тел погибших военных ВСУ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о возвращении из украинского плена троих жителей региона. Он подтвердил, что мужчины находятся в безопасности. По словам губернатора, сейчас освобождённые воссоединились с близкими и получают всю необходимую помощь.