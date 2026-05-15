Самолёт с вернувшимися из украинского плена военными сел в Подмосковье

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. После посадки военные спустились по рампе самолёта. Затем их направили к автобусам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 205 военнопленных ВСУ.

Обмены пленными остаются одним из немногих гуманитарных треков между Россией и Украиной, который продолжает работать на фоне боевых действий. Такие процедуры проходят не регулярно, но каждая из них становится важной для семей военнослужащих: после возвращения бойцов обычно направляют на медицинское обследование, лечение и реабилитацию.