Президент Ганы Махама посетит Москву для участия в саммите Россия — Африка
Джон Махама. Обложка © ТАСС / Bernd von Jutrczenka
Президент Ганы Джон Махама примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдёт в Москве в октябре 2026 года. Об этом ТАСС сообщил посол Ганы в России Кома-Стим Джеху-Аппиа на полях форума «Россия — Исламский мир». KazanForum».
«Он прилетит в Россию октябре на саммит, это подтверждено», — сказал дипломат.
Ранее Владимир Путин пригласил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в третьем саммите Россия — Африка. Глава российского государства отдельно отметил личный вклад конголезского лидера в работу предыдущих форумов. Путин выразил надежду на очное присутствие гостя в Москве. Он также тепло поприветствовал африканского коллегу в ходе переговоров в Кремле.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.