Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 19:00

Президент Ганы Махама посетит Москву для участия в саммите Россия — Африка

Джон Махама. Обложка © ТАСС / Bernd von Jutrczenka

Джон Махама. Обложка © ТАСС / Bernd von Jutrczenka

Президент Ганы Джон Махама примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдёт в Москве в октябре 2026 года. Об этом ТАСС сообщил посол Ганы в России Кома-Стим Джеху-Аппиа на полях форума «Россия — Исламский мир». KazanForum».

«Он прилетит в Россию октябре на саммит, это подтверждено», — сказал дипломат.

Новый шаг: Путин лично пригласил Сейшелы на форум «Россия – Африка»
Новый шаг: Путин лично пригласил Сейшелы на форум «Россия – Африка»

Ранее Владимир Путин пригласил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в третьем саммите Россия — Африка. Глава российского государства отдельно отметил личный вклад конголезского лидера в работу предыдущих форумов. Путин выразил надежду на очное присутствие гостя в Москве. Он также тепло поприветствовал африканского коллегу в ходе переговоров в Кремле.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • гана
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar