История бойца СВО легла в основу всероссийской акции «Мишка Победы»

«Движение Первых» до конца мая проводит всероссийскую акцию «Мишка Победы», в ходе которой школьники, студенты, педагоги и наставники создают игрушки своими руками. Инициатива основана на истории бойца СВО Данияра Мухамедзянова. Медвежонок стал символом фестиваля патриотической театральной постановки «Классика Победы. Время Героев».

Девушка подарила отцу розового медвежонка из плюшевой пряжи перед его отъездом. Игрушка сопровождала героя и помогла опознать его после гибели. Эта история, тронувшая общественность, послужила стартом конкурса.

Сам фестиваль организовали в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Более 750 участников проекта «Школьная классика» представили постановку по единому сценарию в семи городах России. Показы посетили более семи тысяч зрителей. Главным режиссёром выступил Андрей Цветков-Толбин.

Участники проекта прошли многоступенчатые кастинги. Заместитель Председателя Правления «Движения Первых» Валерий Моргуновский отметил — дети по-настоящему прожили эти истории.

В основу постановки легли истории героев Великой Отечественной войны и СВО. Валерия Мухамедзянова поделилась, что её отец погиб при освобождении Донецкой Народной Республики. Она написала историю про папу и отправила на конкурс. Хобби превратилось в масштабный спектакль.

Участники акции вяжут мишек и дарят их ветеранам и участникам СВО в качестве оберега. Все желающие публикуют фотографии работ в соцсетях с хештегами #МишкаПобеды #ДвижениеПервых #ШкольнаяКлассика. Фестиваль «Классика Победы» проводят с 2024 года.

Ранее в Москве представили спектакль о Великой Отечественной войне. Ключевым моментом премьеры стала передача Знамени Победы от ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Кирилла Семёнова герою специальной военной операции Георгию Сызранцеву.