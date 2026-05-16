Украинские врачи столкнулись с новыми проблемами. Их стали лишать брони и призывать на службу. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что ведомство тесно сотрудничает с Минобороны и выполняет соответствующие запросы.

Ляшко пояснил, что вопрос о бронировании мест для медицинских работников поднимали неоднократно. Чиновник раскрыл цель введения этой меры. Система должна была работать на благо пациентов и раненых.

«Для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи, в том числе раненым военным, которые получают медицинскую помощь в соответствующих больницах», — заявил Ляшко в выступлении перед парламентом, фрагмент которого опубликовало издание «Страна.ua».

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что Киев не планирует смягчать мобилизацию. Одних добровольцев недостаточно для покрытия потребностей армии. Киевские власти настаивают, что призыв нужно продолжать. Там признали, что общество жёстко критикует методы работы территориальных центров комплектования, но это не влияет на решения властей.