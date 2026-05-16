Лантратова: Изъятые у насиловавшей сына-инвалида матери дети в безопасности

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о чудовищном преступлении в Иркутской области. Многодетная мать вместе с сожителем совершала насильственные действия в отношении своего шестилетнего ребёнка с инвалидностью. Происходящее женщина снимала на видео.

Уполномоченный незамедлительно направила обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В ходе проверки факты подтвердились. Возбуждено уголовное дело.

«Самое главное сейчас – дети в безопасности. Органы опеки изъяли их у матери. С ними работают специалисты», – написала Лантратова в своём телеграм-канале.

По данным омбудсмена, многодетная мать с 2019 по 2022 год состояла на учёте в органах профилактики за злоупотребление спиртными напитками.

Лантратова держит ситуацию на личном контроле и находится на связи с Уполномоченным по правам человека в Иркутской области Светланой Семёновой.

