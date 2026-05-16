Европе грозит дефицит лекарств из-за конфликта в Иране и блокады Ормуза

Европейские страны сталкиваются с новой угрозой. Регион рискует остаться без важных лекарственных препаратов. Причина кроется в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Блокада Ормузского пролива создаёт дополнительные сложности для международной торговли. Как сообщает французская газета La Tribune, фармацевтическая отрасль Европы окажется под ударом в ближайшие месяцы.

Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80% зависит от Китая и Индии. Цепочки поставок нарушены из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии. Логистические компании перестраивают графики. Грузы идут дольше обычного. Это создаёт давление на производителей лекарств.

«Существуют и другие возможности доставки, но их стоимость выше, а цепочки поставок некоторых веществ настолько сложные, что постепенно это может привести к дефициту», — сказал сотрудник центра экономических исследований CEPII Дениз Юналь.

Многие компоненты поступают напрямую из стран Персидского залива. В списке критически важных веществ числятся этилен, мочевина и парафин. Эти материалы используют при производстве лекарственных препаратов. Сбои в поставках из региона отражаются на работе европейских заводов.

