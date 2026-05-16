16 мая, 04:05

Срок американской лицензии на поставки российской нефти истёк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Срок действия лицензии США, разрешающей операции с российской нефтью, истекает в субботу, 16 мая. Документ позволял проводить сделки с сырьём, загруженным на суда до 17 апреля.

Ранее американский Минфин продлил действие послаблений, фактически временно выведя часть поставок российской нефти из-под санкционных ограничений. До этого аналогичная лицензия действовала с марта.

По данным Bloomberg, Индия уже обратилась к Вашингтону с просьбой продлить разрешение, опасаясь последствий для нефтяного рынка и поставок сырья.

«У нас её очень много»: Трамп предложил Си Цзиньпину закупать американскую нефть

Ранее Сергей Лавров заявил, что отказ Запада от российских энергоресурсов связан прежде всего с попыткой «наказать» Москву, а не с экономическими причинами. По словам главы МИД России, это главная цель западных стран.

Артём Гапоненко
