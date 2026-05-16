Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 мая, 09:11

Рютте проведёт встречу с оборонными компаниями Европы перед саммитом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встретиться с крупнейшими оборонными компаниями Европы, чтобы обсудить рост инвестиций и производства в оборонной сфере. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Встреча с представителями крупнейших оборонных компаний Европы запланирована на следующую неделю. Источники издания утверждают, что инициатива связана с подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре в июле. Отмечается, что одной из целей Рютте является усиление оборонного потенциала европейских стран и снижение критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Руководство НАТО стремится увеличить участие европейской оборонной промышленности в выполнении требований по росту военных расходов. Также подчёркивается, что дополнительные инвестиции рассматриваются как способ уменьшить зависимость Европы от военного присутствия США.

Ранее Рютте заявил о мерах союзников по усилению логистической готовности в регионе, прилегающем к Ирану. По его словам, страны альянса заранее размещают элементы поддержки, включая тральщики, чтобы обеспечить готовность к возможному развитию ситуации.

Милена Скрипальщикова
