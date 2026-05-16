В течение минувших суток российские подразделения противовоздушной обороны отразили атаки, сбив 12 управляемых авиабомб и 353 беспилотника самолётного типа, запущенных украинской стороной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в российском военном ведомстве, также были нейтрализованы два реактивных снаряда американского производства HIMARS.

Российские военные тем временем продолжают методично уничтожать любые скопления противника в Харьковской области. Попытки ВСУ зайти на окраины Купянска пресекаются артиллерией и авиацией. Эксперты отмечают, что без должной инженерной подготовки и поддержки с воздуха проводить подобные штурмы — это чистое самоубийство. Но, видимо, в «киевском Генштабе» решили экономить на людях.