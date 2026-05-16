Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о рисках для населения из-за деятельности американских биолабораторий на территории Украины. По его словам, опасность возникает из-за непрозрачной работы с опасными патогенами под иностранным военным контролем.

«Опасность для людей состоит в самой непрозрачности такой деятельности. Любая работа с опасными патогенами, особенно под иностранным военным кураторством и в условиях боевых действий, создаёт риски для населения», — цитирует Сальдо РИА «Новости».

Это представляет угрозу для жителей правобережья Херсонской области, Украины и соседних российских регионов. Сальдо подчеркнул, что считать угрозу полностью устранённой пока нельзя. Он отметил, что ситуация требует постоянного контроля, учитывая условия боевых действий и потенциальное распространение патогенов.

Ранее Life.ru сообщал, что США финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине. На строительство и оснащение объектов Вашингтон потратил около 24,8 миллиона долларов. Самым дорогим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью 3,49 миллиона долларов.